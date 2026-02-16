 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

МТ: Во дијалог со ЕК се операционализираат решенија за барањата на македонските превозници

Економија

16.02.2026

Министерството за транспорт информира дека во координација со Европската Комисија се работи на трајно решение во врска со престојот на превозниците во Шенген зоната, како и дека ресорните министерства изминатиот период се во интензивна комуникација со ЕК со цел да се изнајде решение за проблемот.

Министерството за транпсорт е во постојана комуникација со превозниците, како и со Европската комисија со цел изнаоѓање решение во рамки на новата визна стратегија која ја промовираше Европската Унија каде што се отвора можноста возачите да бидат третирани како професионалци како и можностите за друг вид визи. Би сакале да потенцираме дека е најавено одложување на примената на ЕЕС системот и дека активно сите чинители работат на решавање на овој проблем, велат од Министерството за транспорт.

Дијалогот со Европската Комисија, како што нагласуваат, е активен и сите можности се разгледуваат од страна на техничка работна група составена од сите ресорни министерства и претставници на Европската Комисија.

Во следниот период разговорите продолжуваат со засилена динамика со цел наоѓање трајно решение кое е прифатливо за сите страни. Како Министерство апелираме да не се потпаѓа на шпекулации и секаков вид непроверени информации кои може да наштетат на дијалогот. Особено не на шпекулации од соседните држави. Секоја држава одлучува за себе. Македонија продолжува со дијалог за трајно решение, се вели во соопштението од Министерството за транспорт.

Поврзани вести

Економија  | 16.02.2026
Се бара решение за проблемот со превозниците во координација со Европската комисија
Балкан  | 15.02.2026
ЕУ ги отфрли сите предлози на превозниците од Западен Балкан, можни се нови блокади?
Балкан  | 03.02.2026
ЕК следната недела ќе презентира предлог за преодно решение за превозниците во Западен Балкан, соопштија од Меѓународната асоцијација за транспортен бизнис од Белград
﻿