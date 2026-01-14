Мој ДДВ не се укинува-налозите за во февруари се подготвуваат

Управата за јавни приходи ги демантира написите во дел од медиумите дека се укинува мерката „МојДДВ“.

Јасно и недвосмислено истакнуваме дека не постои одлука за укинување на „МојДДВ“ – мерката се спроведува континуирано, а сите граѓани можат да ја користат апликацијата и да ги остваруваат своите права согласно законските одредби. За спроведување на мерката „МојДДВ“ се предвидени средства во Буџетот за 2026 година, со што се обезбедува нејзино непречено и континуирано спроведување, информираат од УЈП.

Дека не се укинува мерката „МојДДВ“ во интервју за емисијата „Топ тема“ на ТВ Телма, објасни и директорката на Управа за Јавни Приходи – УЈП, Елена Петрова.

За 2025 година, за секое тримесечје преку мерката се исплаќаат околу 14,5 милиони евра директно кон граѓаните и во просек 502.000 граѓани активно скенираат фискални сметки и добиваат поврат на средства во едно тримесечје – истакна Петрова.

Во текот на 2025 година за редовна исплата исплатени се 3.458.885.995 денари, што е 56,2 милиони евра средства вратени на сметките на граѓаните по основ на „МојДДВ“.

Гледано по квартали, повратот на средства преку „МојДДВ“ во текот на 2025 година е следен:

За К4 2024 година (исплата во февруари 2025) исплатени се 870.329.146 денари за 496.442 корисници;

За К1 2025 година исплатени се 784.442.146 денари за 491.770 корисници;

За К2 2025 година исплатени се 882.137.038 денари за 503.655 корисници;

За К3 2025 година исплатени се 921.977.665 денари за 515.182 корисници;

За К4 2025 година налозите се во обработка и согласно законските одредби исплатата на средства е предвидена за февруари 2026 година.

Во текот на 2025 година беа извршени и дополнителни исплати (од изминатите години) кон корисниците кои немале точни податоци во периодот кога биле редовните исплати: За скенирани сметки во 2020 година исплатени се 2.658.049 денари;

За скенирани сметки во 2023 година исплатени се 7.552.401 денари;

За сметки скенирани во 2024 година исплатени се 4.076.525 денари.

На сметките на граѓаните во 2025 година по основ на редовна и дополнителна исплата на средства преку „МојДДВ“, исплатени се вкупно 3.473.172.970 денари или 56,4 милиони евра.

УЈП ги известува граѓаните дека веќе ги подготвува налозите за исплата на средства за скенирани сметки во последниот квартал од 2025 година, која треба да се реализира во февруари 2026 година.

Апелираме граѓаните да не потпаѓаат под шпекулации и да ги следат исклучиво официјалните информации и соопштенија на Управата за јавни приходи.

Истовремено, УЈП ја информира јавноста дека апликацијата „Мој ДДВ“ функционира редовно.