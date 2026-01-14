УЕФА и британските клубови не сакаат промена на правилото за офсајд

Европската фудбалска федерација (УЕФА) и ФА на Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска не ја поддржуваат идејата за промена на правилото за офсајд, објавува „The Times“.

Претходно беше објавено дека Меѓународниот одбор на фудбалски асоцијации (ИФАБ) има намера да разгледа промена на правилата за офсајд на состанокот во Лондон на 20 јануари. Иницијативата ја иницираше поранешниот менаџер на Арсенал, Арсен Венгер, кој е раководител на ФИФА за глобален развој на фудбалот. Тој се залагаше офсајд да се смета ако напаѓачки играч го помине последниот противнички играч со целото тело, а не само со дел од него.

Според Тајмс, УЕФА и четирите федерации сметаат дека потенцијалната промена на правилото е премногу радикална, верувајќи дека тоа ќе ги охрабри тимовите да се бранат подлабоко. Како компромис, организациите предлагаат да се земе предвид само положбата на кој било дел од торзото на напаѓачкиот играч при одредување на офсајд, игнорирајќи ја положбата на нозете и главата.

Сепак, правилото нема да се спроведе сè до по Светското првенство во 2026 година, бидејќи прво мора да се тестира.