Иран се закани дека ќе ги нападне американските бази во регионот

Техеран ги предупреди земјите во регионот дека ќе ги нападне американските воени бази во тие држави со случај САД да го нападне Иран, објави „Тајмс оф Израел“ (Time of Israel).

Неименуван ирански висок претставник истакна дека Техеран барал од државите во регионот да влијаат врз Вашингтон и да спречат евентуален напад врз Иран.

– Техеран им кажа на земјите во регионот, од Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати до Турција, дека американските бази во тие земји ќе бидат нападнати како ако САД го нападнат Иран … барајќи од тие земји да го спречат Вашингтон да го нападне Иран, истакна иранскиот дипломат.

САД на Блискиот Исток има воени бази во Саудиска Арабија, Кувајт, Катар, Обединетите Арапски Емирати, Оман, Израел и други земји.