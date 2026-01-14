За МПЦ ќе почекаме: Цариград ќе ја признае автокефалноста на Црногорската православна црква?

Цариградскиот патријарх Вартоломеј, кој создаде раскол во православна Украина, има намера да ѝ зададе удар на Српската православна црква, пишуваат српските медиуми.

Тој има намера да ѝ додели автокефалност на непризнаената „Црногорска православна црква“

Вартоломеј има намера да ја додели автокефалноста за Црногорската православна црква и тоа би создало големи проблеми во веќе потресениот православен свет.

Јурисдикцијата на Цариградската патријаршија никогаш не постоела на територијата на Црна Гора, а таканаречената Црногорска православна црква е политички проект, сега поделена на неколку фракции, па затоа не е јасно кому би му била доделена автокефалноста.