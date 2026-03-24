Австралија ќе продава просеко во Италија, постигнат договор за слободна трговија со ЕУ

Повеќе австралиско говедско месо ќе се служи на трпезите во Европа според новиот договор за слободна трговија со Европската Унија, кој ги намалува повеќето извозни царини за австралиските производи.

Договорот, вреден околу 10 милијарди австралиски долари, беше потпишан денеска, а премиерот на Австралија, Ентони Албанезе и шефот на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го опишаа како взаемна победа.

Договорот значи дека пенливото вино во италијански стил произведено во Австралија сè уште може да се продава како просеко, иако името ќе биде постепено укинато во текот на 10 години за извоз. Австралиските производители, исто така, можат да продолжат да користат имиња, вклучувајќи го пармезанот, иако фетата ќе биде предмет на долги периоди на постепено укинување поради строгите правила на ЕУ за правата на именување.

Според договорот, кој е во подготовка осум години, речиси сите царини на ЕУ ќе бидат укинати за австралиските земјоделски производи како што се вино, овошје и зеленчук, маслиново масло, морска храна, повеќето млечни производи и пченица и јачмен. Ова ќе значи заштеда од околу 37 милиони австралиски долари за локалните производители и извозници на вино, соопшти владата.

За австралиските потрошувачи, договорот ќе значи поевтино европско вино, жестоки пијалоци, бисквити, чоколади и тестенини. Прашањето за правата за именување на храната е чувствително и во Европа и во Австралија, а Австралија сега е единствената земја надвор од Италија што обезбеди дозвола од ЕУ да го користи името просеко.

Осврнувајќи се на ова прашање, австралискиот премиер Ентони Албанезе истакна дека модерната историја на земјата е изградена врз мигрантите.

„Затоа, без разлика дали станува збор за Грци што доаѓаат тука и создаваат фета, или за Италијанци што доаѓаат и прават пармезан или за луѓе од Источна Европа што прават крански колбаси – тоа е врска со Европа.“

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, рече дека Австралија и ЕУ имаат уникатен однос што е изграден на долг рок. Трговскиот договор е совршена рамнотежа, рече таа, бидејќи ќе им биде полесно на Австралијците да извезуваат во ЕУ, додека повеќе стоки произведени во ЕУ ќе бидат достапни во Австралија.

Но, Ендру Мекдоналд од „Месо и добиток Австралија“ рече дека договорот за извоз на месо не е фер исход за австралиските земјоделци кои сакаа годишна квота од најмалку 50.000 тони – договорот дозволува околу 30.000 тони, во споредба со 3.389.

„Ова е несомнено пропуштена можност за производителите, преработувачите и извозниците на црвено месо во Австралија“, рече тој.

Австралија и ЕУ, исто така, потпишаа ново партнерство за безбедност и одбрана кое ќе овозможи поголема соработка во одбранбената индустрија, борбата против тероризмот, вселената и поморската безбедност.

Фон дер Лајен ги опиша договорите како договори со фокус на „колективна отпорност“ во свет кој „длабоко се менува“.

„Свет каде што големите сили ги користат царините како лост, а синџирите на снабдување како ранливости што треба да се искористат во нашата приказна“, рече таа, додавајќи дека „довербата е поважна од трансакциите“.

Таа, исто така, најави поголема соработка на неколку критични проекти за минерали меѓу Австралија и ЕУ, вклучувајќи литиум и волфрам, и ја пофали Австралија за нејзината „пионерска“ политика на социјалните медиуми што им забранува на лицата под 16 години да имаат сметки на десет платформи.