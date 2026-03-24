ФЗО предупредува: Болниците да ги проверат резервите на хелиум

Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) упати итно предупредување до јавните здравствени установи во Македонија кои располагаат со апарати за магнетна резонанца да направат проверка на своите резерви на хелиум и навремено да обезбедат дополнителни количини. Причината е можен прекин во снабдувањето на европскиот пазар, како и значителен раст на цените поради актуелните геополитички тензии поврзани со ситуацијата во Иран.

Според надлежните, хелиумот е клучен елемент за функционирање на апаратите за магнетна резонанца, бидејќи се користи за ладење на суперспроводливите магнети. Без него, уредите не можат да работат, што би можело да доведе до прекин во дијагностичките услуги за пациентите.

Како што информира директорот на ФЗО, Сашо Клековски, апелот е превентивен и има за цел навреме да се избегнат можни проблеми во функционирањето на здравствениот систем. Тој посочи дека е важно установите да направат проценка на состојбите и да реагираат додека хелиумот сè уште е достапен на пазарот.

Во моментот, цената на хелиумот е зголемена за околу 30 проценти, а постојат најави дека може дополнително да расте. Проблемите во снабдувањето се поврзуваат со нарушувања во глобалните синџири на испорака, делумно предизвикани од конфликтите и штетите на инфраструктурата во регионот на Персискиот Залив.

Хелиумот е редок гас со екстремно ниска температура на вриење од околу -269 степени Целзиусови, што го прави незаменлив за одржување на стабилна работа на МР апаратите. Еден апарат за магнетна резонанца може да користи и до околу 1.700 литри течен хелиум за оптимално функционирање.

ФЗО нагласува дека навременото планирање и набавка се клучни за да се избегнат можни застои во дијагностиката, особено имајќи предвид дека магнетната резонанца е една од најважните и најчесто користени методи за современа медицинска дијагностика.