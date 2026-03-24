Кастинг на Факултетот за драмски уметности за испитни кратки филмови

Во сабота (28.03) од 12 часот до 16 часот во просториите на Факултетот за драмски уметности, нашите колеги од филмска режија организираат отворен кастинг за испитни кратки филмови. Кастингот е отворен за сите заинтересирани, без разлика на претходно актерско искуство, информираат од Академска сцена.
Ги покануваме сите љубители на филмот да се пријават и да станат дел од нови авторски приказни!
Кастингот ќе се состои од:
– кратко претставување пред камера (име, возраст)
– импровизација или кратка зададена ситуација
– по потреба, читање краток дел од сценарио
За тие што се заинтересирани, може да пратите меил на:
Граници – Теодора Најдовска [email protected]
Дупката во ѕидот – Бојана Миовска
Опсервација – Дарко Ѓуровиќ
Втора Миграција – Михаел Каровски Natrix
За други информации можете да нѐ контактирате во порака.
Ве очекуваме со возбуда!