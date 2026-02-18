Вучиќ: Пленковиќ ми рече дека воениот сојуз меѓу Загреб, Тирана и Приштина не е насочен против Србија

Facebook / Александар Вучић

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денеска за време на посетата на Индија изјави дека со премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ, разговарал за „воениот сојуз меѓу Хрватска, Албанија и Приштина“ и оти Пленковиќ му рекол дека тој сојуз „не е насочен против Србија“.

Долго разговарав со премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ, и за првпат зборувавме на темата за воениот сојуз меѓу Приштина, Тирана и Загреб. Можам да кажам дека премиерот Пленковиќ рече дека тоа не е насочено против Србија; сè друго што би кажал би излегло од рамките на учтивоста, пристојното однесување и би прекршило одредени правила на добра волја и рационален разговор – рече тој, пренесе Бета.

Вучиќ во моментов се наоѓа во Њу Делхи на светскиот самит за вештачка интелигенција „India Pact Summit 2026“.

Извор: МИА