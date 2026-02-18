Калин Ивановски со Тексас Универзитетот го освои Зимското првенство на САД

Инстаграм

Најдобриот македонски тенисер Калин Ивановски стана првак со Тексас Универзитет откако во финалето го совладаа Охајо Стејт Универзитетот со 4:2 во рамки на Зимското првенство на САД. Триумфот во финалето беше всушност реванш за поразот во првиот дел од шампионатот од овој тим на 29.јануари кога загубија со 4:1.

Што се однесува до настапот на Ивановски тој во финалниот меч по голема борба го совлада Престон Стринс со 2:0 во сетови (75 64). Калин ја донесе и клучната победа за својот Универзитет.

Македонскиот тенисер за својот тим донесе исклучително важни поени и во полуфиналето против Бејлор Универзитет кога со 2:1 во сетови (36; 62 и 63) го совлада Сомбор Велч, како и во четвртфиналето кога го совлада Роланд Де Равел од ТСУ Универзитетот со 2:1 во сетови (36; 63 и 63). Претходно Ивановски имаше и порази од Стринс (Охајо) и Арјан Шах (Вејк Форест) и победа против Елијах Чам од Јужна Флорида. Инаку поразот од Стринс од Охајо (29.јануари) беше поради повреда каде Калин го предаде мечот што беше и пречка да настапи за Дејвис куп репрезентацијата на Македонија на почетокот на февруари.

Покрај сингл мечевите Ивановски имаше настапи и во конкуренција на двојки каде настапуваше со Абел Форже.

Ова за неговиот Универзитет е прва титула откако претходното финале пред две години го загубија.

За Ивановски ова беше дебитански настап за Тексас Универзитетот. Тој за својот Универзитет ќе настапува до крајот на натпреварите во САД (завршуваат во месец мај), а потоа ќе има можност да настапува и на турнири од АТП и ИТФ серијата.