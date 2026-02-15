Во Хрватска лани работеле 12.000 Македонци, на шесто место меѓу странците

Фото: Freepik

Во Хрватска во текот на минатата година работеле нешто помалку од 12.000 Македонци, покажуваат податоците од хрватското Министерство за внатрешни работи (МВР) доставени до Форбс.

Податоците на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека најголем број дозволи за престој и работа минатата година им се издадени на граѓани на Босна и Херцеговина (32.225), Непал (31.708), Србија (24.278), Филипини (17.629), Индија (15.400), Македонија (11.856), Косово (6.355), Узбекистан (5.521), Египет (5.504) и Бангладеш (3.404).

Во согласност со Законот за странци, Хрватска издала вкупно 170.723 дозволи за престој и работа во периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година.

Најголемиот број дозволи, според податоците од веб-страницата на Министерството за внатрешни работи, се однесува на работа во туризмот и угостителството (52.858), по што следат градежништвото (52.776), индустријата (24.479), транспортот и врските (13.039) и трговијата (8.601).

Од вкупниот број дозволи, 80.365 се издадени за нови вработувања, додека 70.275 се за продолжување на дозволите, а 20.083 се за сезонски работници.

Наместо систем на квоти, во Хрватска е воведен тест на пазарот на трудот. Работодавач кој сака да вработи странски работник, пред да аплицира за дозвола за престој и работа, мора да провери дали има можност да вработи работник од хрватскиот пазар на трудот, пишува на веб-страницата на Хрватската служба за вработување (HZZ), која издава мислење за дозволите за престој и работа за странски работници.

Според податоците на CES, во јануари оваа година, најбараните занимања за кои се издадени позитивни мислења се помошник готвач (просечна бруто плата 1.162,44 евра), потоа градежен работник (1.121,76 евра), помошник келнер/келнерка (1.137,33), келнер/собарка (1.093,75 евра), чистач (1.088,85 евра), градежен работник (1.136,62 евра), келнер/келнерка (1.229,07 евра), готвач (1.315,9 евра).

Извор: Фактор