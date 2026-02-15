Капитенот капитенски: Ван Дајк сака Салах да остане во Ливерпул

Капитенот на Ливерпул, Вирџил ван Дајк, се надева дека напаѓачот Мохамед Салах ќе продолжи да игра за „Мерсисајдерс“ следната сезона, бидејќи е важен играч за тимот.

Вчера, 33-годишниот Египќанец реализира пенал и асистираше во победата од 3:0 во четвртото коло на ФА Купот над Брајтон.

– Мо е сè уште лидер и како капитен, важно ми е да го имам со нас. Тој секогаш носи повеќе во тимот отколку само голови. Очигледно, во моментов, целото внимание е насочено кон неговите голови бидејќи поставува многу високи стандарди и е критикуван кога не постигнува доволно голови. Дефинитивно сакам Мо да остане бидејќи тој ми е добар пријател и заедно поминавме низ подеми и падови низ годините, изјави Ван Дајк за „Би-би-си“.

Салах игра за Ливерпул од 2017 година. Претходно се појавија информации дека клубот е подготвен да го продаде фудбалерот за кого интерес имаат клубови од МЛС и Саудиска Арабија. Договорот на Салах со „Црвените“ е до јуни 2027 година.