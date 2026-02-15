Почнува „Ол старот“, на кој не му се спие може да гледа

Кошаркарот на Портланд, Демијан Лилард, кој не одигра ниту еден натпревар оваа сезона додека се заздравува од скинатата Ахилова тетива, го освои натпреварот за тројки на НБА Ол-стар викендот во Инглвуд.

Лилард ја освои наградата по трет пат во последните четири години, придружувајќи им се на Лари Берд и Крег Хоџис како трикратни победници.

Во последниот круг, бекот на Блејзерс постигна 29 поени, надминувајќи ги Девин Букер од Феникс (27) и Кон Нипел од Шарлот (17).

НБА Ол-стар мечот меѓу тимот на Светот и тимот на САД е закажан за вечер со почеток во 23 часот по македонско време