 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Во Белград протест против давање на зградата на Генераштабот на зетот на Трамп

Балкан

11.11.2025

Во Белград денеска се одржа протест под слоганот „Ние сме жив ѕид“ пред зградите на генералштабот каде студенти од белградски факултети и членови на иницијативата Ансамбл Генералштаб побараа укинување на уривањето на тој комплекс. 

Собраните на протест нагласија дека „нема мирно“ да го гледаат уривањето на тој комплекс и „газењето на Уставот и законот“.Тие додадоа дека ќе го „бранат со своите тела“ тој симбол на Белград, откако lex specialis беше усвоен во српскиот Парламент оваа недела, со што е овозможено негово уривање.

Студентите и собраните граѓани формираа „жив ѕид“ околу комплексот, и нацртаа симболична црвена линија како порака дека нема да дозволат уривање.Според нив, тоа е „прво предупредување“ до властите.

Во 11:52 часот, сите собрани го завршија протестот со 17 минути молчење во спомен на оние кои загинаа при падот на бетонската настрешница во Нови Сад и на оние кои загинаа при бомбардирањето на оваа зграда во Белград во крајот на април 1999 година

Поврзани вести

Балкан  | 03.11.2025
Приведени 37 лица по инцидентите во Белград, меѓу нив и кошаркарот Штимац
Балкан  | 01.11.2025
Голем број излагачи на Саемот на книгата нема да работат поради годишнина од падот на бетонската настрешница на железничката станица во Нови Сад
Балкан  | 20.10.2025
Мацут: Работиме на проект за брза железница помеѓу Белград и Ниш, и во Скопје брзо работат на модернизација железницата
﻿