Од 1 јануари Бугарија преминува на евра

Бугарските банки денес потврдија дека сите банкомати во земјата ќе издаваат евра од 1 јануари 2026 година, со што официјално започнува транзицијата на земјата кон заедничката европска валута.

Никола Бакалов, член на Управниот одбор на Здружението на бугарски банки, изјави дека граѓаните ќе можат да подигаат евра директно од банкомати од првото утро во следната година, објавува порталот „Новините“.

Тој ја потсети јавноста дека граѓаните кои имаат големи количини бугарски левови во готово можат да ги уплатат на своите сметки.

Депозитите автоматски ќе бидат конвертирани во евра по официјалниот курс од 1,95583 лева за евро, на полноќ помеѓу 31 декември и 1 јануари.

Овој пристап им овозможува на граѓаните без напор и бесплатно да ги менуваат своите давачки за евра.

Конверзијата ќе биде бесплатна дури и по 1 јануари и по истиот фиксен курс, но граѓаните не треба да чекаат до последен момент поради гужвите, истакна Бакалов.

До крајот на годината, нагласи тој, бугарскиот лев ќе остане официјална валута во Бугарија, а сите трансакции и плаќања ќе можат безбедно да се вршат во лев.

Со усвојувањето на еврото од почетокот на следната година, Бугарија ќе постигне поголем просперитет и безбедност и ќе ја зајакне својата улога во Европската Унија, изјави минатата недела во Софија претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард.

Исчезнувањето на трошоците за конверзија ќе им заштеди на компаниите околу една милијарда лева годишно, додаде таа.