01.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 февруари 2026
Суд во БиХ ги прогласи српските православни гробишта и цркви за „државен имот“

Балкан

31.01.2026

Суд во Мостар регистрираше неколку имоти на Српската православна црква како државен имот за време на процесот на катастарска „хармонизација“, вклучувајќи две гробишта со капела и црква во мостарската населба Врапчиќи и православна црква во Челебиќи во близина на Коњиц.

Одделно, катедралната црква „Света Богородица“ во Зеница и околното земјиште се исто така регистрирани како „државен имот“ во земјишниот регистар, што Комитетот за правата на Србите го осуди како уште еден удар врз имотот на Српската православна црква во Федерацијата.

По ваквата одлука, премиерот на Република Српска, Саво Миниќ, изјави дека неговата влада нема да дозволи српските православни цркви и гробишта да бидат регистрирани под државните органи на Босна и Херцеговина и најави формирање на меѓуресорска група за „заштита на Црквата и српскиот народ“ во Федерацијата.

