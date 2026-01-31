 Skip to main content
01.02.2026
Недела, 1 февруари 2026
ЈП „Македонијапат“: Слаб снег на Попова Шапка, во моментов не е пречка за сообраќајот

31.01.2026

Сообраќајот на државните патишта вечерва се одвива непречено, по наместа влажни коловози.

ЈП „Македонијапат“ информира дека врнежи од слаб снег има на Попова Шапка, но во моментов не се пречка за сообраќајот и оти сите патни правци во државата се проодни.

Автомотосојузот на Македонија соопшти дека интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува приспособена  брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите каде што има можност од појава на одрони.

