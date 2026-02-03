 Skip to main content
03.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 февруари 2026
Србија ќе добива гас од Русија во текот на целата година по најповолни услови во Европа

Балкан

03.02.2026

Србија во 2026 година ќе добива руски гас „по најдобра цена во Европа и со најповолни услови“, изјави Ненад Поповиќ, министер без ресор во Владата на Србија по состанокот во Москва на руско-српскиот меѓувладин комитет за трговска, економска и научно-техничка соработка.

Средбата во Москва ја одржаа копретседателот на руско-српскиот меѓувладин комитет, Ненад Поповиќ, и рускиот министер за економски развој, Максим Решетников, а на неа се разговараше за подобрување на односите меѓу Србија и Русија, вклучувајќи ги економските односи и трговската размена.

И покрај одложувањето на седницата на Меѓувладиниот комитет минатата година од технички причини, Руско-српскиот Меѓувладин комитет продолжува да ги спроведува наредбите на нашите претседатели Владимир Путин и Александар Вучиќ. И во 2026 година ќе продолжиме со нашата работа со исто темпо и интензитет“, рече рускиот министер.

Следната седница на тој комитет е најавена за напролет во Белград.

