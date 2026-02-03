Србија ќе добива гас од Русија во текот на целата година по најповолни услови во Европа

Србија во 2026 година ќе добива руски гас „по најдобра цена во Европа и со најповолни услови“, изјави Ненад Поповиќ, министер без ресор во Владата на Србија по состанокот во Москва на руско-српскиот меѓувладин комитет за трговска, економска и научно-техничка соработка.

Средбата во Москва ја одржаа копретседателот на руско-српскиот меѓувладин комитет, Ненад Поповиќ, и рускиот министер за економски развој, Максим Решетников, а на неа се разговараше за подобрување на односите меѓу Србија и Русија, вклучувајќи ги економските односи и трговската размена.

И покрај одложувањето на седницата на Меѓувладиниот комитет минатата година од технички причини, Руско-српскиот Меѓувладин комитет продолжува да ги спроведува наредбите на нашите претседатели Владимир Путин и Александар Вучиќ. И во 2026 година ќе продолжиме со нашата работа со исто темпо и интензитет“, рече рускиот министер.

Следната седница на тој комитет е најавена за напролет во Белград.