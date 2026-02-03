 Skip to main content
03.02.2026
Вторник, 3 февруари 2026
Министерот Златко Перински, заедно со Стефан Андоновски и Игор Јанушев ќе учестуваат на Молитвениот појадок во Вашингтон

03.02.2026

Министерот за локална самоуправа Златко Перински, во наредните неколку дена како дел од делегација на Владата, заедно со министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски и генералниот секретар, Игор Јанушев, ќе присуствува на Молитвениот појадок во Вашингтон, САД кој се одржува секоја година во првиот четврток во февруари. 74th National Prayer Breakfast во Вашингтон – е традиционален настан што обединува политички лидери, верски заедници и претставници од целиот свет.

Посетата ќе ја искористиме и за средби со претставници на институции и организации од меѓународната заедница, насочени кон продлабочување и унапредување на соработката и отворање на нови можности за институционално партнерство. Како дел од предвидените средби во работната агенда во рамки на пошироката делегација, остваривме средба со Daniel Twining, претседател на ИРИ и Stephen Nix, виш директор за Европа и Евроазија, објави Перински на социјалните мрежи.

Главните теми на дискусија, како што вели Перински биле во насока на зајакнување на политичкиот дијалог, програми за унапредување на демократските процеси, можностите за продлабочување и отворање на нов простор за соработка.

ИРИ делува во Македонија преку својата регионална канцеларија во Белград, Србија и регионалната програма за поддршка на политички партии и политички процеси. Досега клучниот фокус на нивната поддршка во Македонија беше насочен кон иницирање и поддршка на антикорупциски и етички реформи, зајакнување на транспарентноста и капацитетите на политичките партии и владините кабинети преку стандарди, обуки и кодекси, како и спроведување истражувања на јавно мислење и програми за комуникации, кампањи и политики базирани на докази, додава Перински.

