27.04.2026
Потпишани договорите за финансирање на 31 проект за намалување на регионалните диспаритети и зголемување на конкурентноста

Ги потпишав договорите за финансирање на 31 проект за намалување на регионалните диспаритети и зголемување на регионалната конкурентност за 2026 година, со вкупна вредност од 74.147.029 денари,објави мионистерот за локална самоуправа, Златко Перински.
💰Овие средства значат нови инвестиции, подобра инфраструктура и посилни општини.
🎯Рамномерниот регионален развој е нашата цел и обврска кон секој граѓанин.

