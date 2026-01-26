Шведските миграциски власти го депортираа четиригодишниот Раиф Терзиќ, момче со посебни потреби, родено во Малме, во Босна и Херцеговина. Неговите родители и другите деца имаат шведско државјанство или дозвола за постојан престој во Шведска, а Раиф е жртва на бирократска бездушност, објави Индекс.хр.

По неговото раѓање во 2021 година, Раиф не добил автоматски шведско државјанство бидејќи во тоа време ниту неговиот татко Харис Терзиќ ниту неговата мајка Никол Ериксон, која пристигнала во Шведска како тинејџер од Германија и е по потекло од Косово, го немале. Но, Харис добил шведско државјанство неколку месеци подоцна, а неговата мајка веќе имала дозвола за постојан престој.

Во меѓувреме, родителите двапати поднеле барање за државјанство за Раиф, но Шведскиот одбор за миграција ги одбил и двата пати. Нивното барање за постојан престој на Раиф во Шведска било, исто така, одбиено.

Одборот за миграција проценил дека Раиф прво треба да поднесе барање за државјанство на Босна и Херцеговина, во согласност со државјанството на неговиот татко во времето на неговото раѓање. Врз основа на ова, тој можел да поднесе барање за дозвола за престој или државјанство во Шведска.

Во ноември минатата година, Харис бил повикан на состанок во Одборот за миграција, каде што му било кажано дека Раиф ќе биде депортиран во Босна и Херцеговина, земја со која дотогаш немал никакви врски. Статусот на другите членови на семејството не бил спорен и Раиф, во согласност со бирократскиот пристап кон случајот, требало сам да ја напушти Шведска.

Раиф тогаш во Шведска останал без детски додаток, без здравствена заштита и право на рехабилитација поради нарушувања на аутистичниот спектар, како и без право на градинка. Имено, Раиф има само четири години, не зборува, не е независен во ништо и сè уште користи пелени.

Харис и Никол сфатиле дека немаат друг избор освен всушност да аплицираат за босанско државјанство за Раиф. Неговата мајка Никол напишала на Фејсбук дека претставници на Администрацијата за миграција лично ги испратиле Харис и Раиф во авионот за Босна и Херцеговина.

Така, во ноември 2025 година, Раиф добил босански пасош, а потоа се вратил во Малме со својот татко. Овој пат тој пристигнал во својата шведска татковина како „турист“ и му било дозволено да остане 90 дена. Родителите веднаш поднеле барање за постојан престој за Раиф, но следел нов шок.

Одлуката се чека од три до девет месеци и, најлошо од сè, на Раиф не му било дозволено да остане во Шведска во тој период. Во БиХ тој има само 84-годишна баба, која не може да се грижи за него. Харис вели дека привременото раздвојување на семејството е единственото решение.

„Зошто сите овие конвенции за заштита на децата кога бирократијата може да донесува вакви одлуки? Па, Раиф е роден во Шведска и има поголемо право на шведско државјанство отколку јас“, објасни Харис, кој ќе мора да патува во БиХ со својот син на почетокот на март.

Егзистенцијата на целото семејство е исто така под знак прашалник. Имено, Харис е сопственик на мала градежна компанија со тројца вработени и не е сигурен дали неговиот бизнис ќе преживее за време на неговото отсуство: „Се плашам дека ќе морам да прогласам банкрот ако ова продолжи“.