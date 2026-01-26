 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава на министерот за транспорт Александар Николоски од протестот на превозниците

Општина Ѓорче Петров ќе додели по 8.000 денари за секое новороденче

Скопје

26.01.2026

Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Александар Стојкоски објави дека по 8000 денари финансиска поддршка ќе добијат семејствата за секое новороденче.

Продолжуваме со зголемена грижа и поддршка за најмладите и нивните семејства. Од оваа година, секое новородено добива 8.000 денари финансиска поддршка – конкретна помош во најубавите, но и најодговорни моменти за секое семејство, објави Стојкоски.

Тој потенцира дека ова не е само финансиска мерка, туку јасна порака дека семејството, децата и иднината се наш приоритет.

Инвестираме во животот од самиот почеток. Продолжуваме со политики што носат сигурност, грижа и поддршка – таму каде што е најважно, потенцира во објавата градоначалникот.

Поврзани вести

Македонија  | 07.01.2026
Божиќен благослов: Се роди Миха – првото новороденче во Кочани во 2026 година
Здравје  | 19.12.2025
ГАК: Обдукцијата покажа дека нема физичка повреда на органите кај новороденчето, причина за смртта е незрелост на белодробието
Здравје  | 17.12.2025
И ДСЗИ истражува дали имало пропуст кај починатото новороденче
﻿