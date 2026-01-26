 Skip to main content
26.01.2026
Понеделник, 26 јануари 2026
Изјава на министерот за транспорт Александар Николоски од протестот на превозниците

Автобус со 21 патник од Бугарија целосно изгоре на граничниот премин Капикуле, за среќа нема повредени

Балкан

26.01.2026

Автобус со 21 патник од Бугарија, кој патувал кон Измир, вчера целосно изгоре на платото на граничниот премин Капикуле. За среќа нема повредени.
Возилото се запалило и за кратко време било зафатено од силен пожар. Возачот навреме ги забележал пламените јазици, веднаш го запрел автобусот и овозможил брза и безбедна евакуација на сите патници. Очевидци сведочат дека автобусот за неколку минути се претворил во огнена топка. На местото брзо интервенирале противпожарните екипи кои го изгаснале пожарот.

