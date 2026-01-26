Автобус со 21 патник од Бугарија, кој патувал кон Измир, вчера целосно изгоре на платото на граничниот премин Капикуле. За среќа нема повредени.
Возилото се запалило и за кратко време било зафатено од силен пожар. Возачот навреме ги забележал пламените јазици, веднаш го запрел автобусот и овозможил брза и безбедна евакуација на сите патници. Очевидци сведочат дека автобусот за неколку минути се претворил во огнена топка. На местото брзо интервенирале противпожарните екипи кои го изгаснале пожарот.
Автобус со 21 патник од Бугарија целосно изгоре на граничниот премин Капикуле, за среќа нема повредени
Автобус со 21 патник од Бугарија, кој патувал кон Измир, вчера целосно изгоре на платото на граничниот премин Капикуле. За среќа нема повредени.