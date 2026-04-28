Пукање во центарот на Атина: Четворица повредени, осомничениот напаѓач во бегство

Грчката полиција започна потера по 89-годишен осомничен по две пукања во Атина – во канцеларија на ЕФКА и во Апелацискиот суд – при што се повредени четири лица.

Напаѓач отворил оган во канцеларија за социјално осигурување и во судска зграда во центарот на Атина во вторникот, при што биле ранети неколку лица, соопштија грчките власти.

Во тек е полициска операција за пронаоѓање на напаѓачот, за кого грчките медиуми јавуваат дека е 89-годишен маж.

Според полицијата, осомничениот, вооружен со сачмарка, прво отворил оган во канцеларијата на Националниот фонд за социјално осигурување (ЕФКА) во центарот на грчката престолнина, при што ранил еден вработен.

Полицајците кои пристигнале на местото му укажале помош на повредениот, но напаѓачот успеал да избега.

Се сомнева дека истиот човек подоцна пукал и на приземјето на зградата на Апелацискиот суд во Атина, каде што биле повредени повеќе лица. Полицијата соопшти дека оружјето било пронајдено.

Снимки од државниот сервис ЕРТ њуз покажуваат како екипи на брза помош пренесуваат најмалку три лица од судот до амбулантни возила.

Мотивот за нападот засега не е познат. ЕРТ јавува дека напаѓачот наводно фрлил коверти со документи на подот по пукањето во судот, тврдејќи дека тие биле причината за неговите постапки.

Во Грција вооруженото насилство е релативно ретко, иако поседувањето огнено оружје е дозволено, но строго регулирано.