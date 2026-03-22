22.03.2026
Парламентарни избори во Словенија

Балкан

Повеќе од 3.000 гласачки места низ Словенија се отворени во 7 часот утринава за гласање на парламентарните избори. Гласачите ќе можат да гласаат до 19 часот, но кога е во сила изборниот молк, јави Радио-телевизија Словенија.

По затворањето на гласачките места, ќе се пребројуваат гласовите, а првичните резултати може да се очекуваат вечер околу 20:30 часот, објави Државната изборна комисија. Комисијата објави дека ќе усвои конечен извештај за резултатите од изборите меѓу 31 март и 7 април.

Словенија ги одржува своите 10-ти парламентарни избори по стекнувањето независност. Изборите се одржуваат според пропорционален изборен систем.

Земјата е поделена на осум изборни единици, секоја од нив опфаќа единаесет изборни единици, со вкупно 1.698.352 гласачи, а во секоја изборна единица се распределени по 11 пратенички места. Вкупно 1.179 кандидати на 17 листи, вклучувајќи 15 кои се натпреваруваат на национално ниво, се натпреваруваат за 88 места во националното Законодавно собрание, а уште шест кандидати се натпреваруваат за две места резервирани за италијанската и унгарската етничка заедница, со праг од четири проценти.

Според словенечките медиуми, гласачите денеска ќе одлучат меѓу Движењето за слобода, предводено од актуелниот премиер Роберт Голоб и Јанез Јанша, и неговата Словенечка демократска партија (СДС).

На парламентарните избори учество најавија и: Движењето за слобода, Словенечката демократска партија – СДС, Левица и Весна, Демократите на Анже Логар, Нова Словенија, Словенечка народна партија, Фокус Марко Лотриќ, Социјалдемократи – СД, Прерод – партијата на Владимир Пребилич, Карл Ерјавец – Партија на доверба, Зелените на Словенија + Партијата на генерацијата СГ, Коалициската алтернатива за Словенија (партијата Ништо од тоа и партијата За здраво општество), Словенечката национална партија – СНС, Ние, социјалистите!, Пиратската партија на Словенија, Граѓанското движење Ресни.ца и Гласот на пензионерите Павле Рупар.

