11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Над 270 килограми кокаин во вредност од најмалку 5,5 милиони евра откриени на пристаништето во Солун

Балкан

11.08.2025

Фото: Крајбрежна служба на Грција / Илустрација

Во контејнер со пратка од Латинска Америка што пристигнала на пристаништето во Солун, грчката полиција открила 271 килограм и 150 грама кокаин, што се проценува дека е во вредност од над 5,5 милиони евра, а уапсени се три лица членови на криминална организација со меѓународен карактер, јави дописничката на МИА од Атина.

Од грчката полиција соопштија дека криминалната организација била разбиена по искористените информации добиени од Националната агенција за борба со криминал на Обединетото Кралство, „во врска со транспортот и увоз по морски пат од земја од Латинска Америка на контејнер со голема количина кокаин на солунското пристаниште“.

Во средата била спроведена голема операција и бил пронајден контејнерот во кој во специјален дел била скриена дрогата, а членовите на криминалната организација биле уапсени во саботата во атинско предградие.

Тројцата уапсени на возраст меѓу 32 и 47- годишна возраст имале посебни улоги во увозот и трговијата со дрогата

Нелегалната финансиска корист на членовите на организацијата од продажбата на запленетата количина кокаин се проценува на повеќе од 5.500.000 евра, соопштија од грчката полиција.

