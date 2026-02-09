 Skip to main content
09.02.2026
Внимавајте ако патувате во Србија: МВР до недела ќе врши засилена сообраќајна контрола на камионите и на автобусите

Балкан

09.02.2026

Од денеска до недела српското МВР ќе врши зголемена сообраќајна контрола насочена кон возачите на камиони и на автобуси.

Како што е најавено, сообраќајната полиција пред се ќе контролира почитување на прописите за должина на возење, паузите на возачот и техничката состојба на возилото, како и други прекршоци што можат да ја загрозат безбедноста во сообраќајот.

Посебен фокус ќе биде на патиштата со најинтензивен сообраќај на камиони и автобуси.

Акцијата нема да се спроведува само во Србија. Контролите ќе бидат организирани истовремено во 34 европски земји-членки на организацијата ROADPOL, како дел од заедничката кампања за безбедност во сообраќајот.

