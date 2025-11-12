 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник

Монструм од Грција затворил и мачел 58 мачки, казнет е со 1,7 милиони евра

Балкан

12.11.2025

Шеесет и тригодишен маж од грчкиот остров Донуса е казнет со повеќе од 1,7 милиони евра за суровост кон животните, објави Катимерини.

Човекот држел 58 мачки заклучени и потхранети, соопшти полициската управа на Наксос и Мали Киклади. Тој е уапсен по жалби од соседите и се соочува со сериозни обвиненија според законите за заштита на животните во земјата.

Се очекува вкупната казна да надмине 1,74 милиони евра, бидејќи властите продолжуваат да истражуваат дополнителни прекршоци, вклучително и недостатокот на микрочипови и здравствени картони кај мачките.

Осомничениот, кој претходно бил на радарот на властите за слични кривични дела, е однесен во канцеларијата на обвинителот во Наксос.

