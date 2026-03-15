Милановиќ: Постои држава која овозможува зајакнување на Србија, да не е Израел?

Претседателот на Република Хрватска Зоран Милановиќ коментираше за новото вооружување на Србија.

„Набавка на ракети? Тоа е нивна суверена одлука. Морам да признаам дека не знам што сакаат да постигнат со овој вид вооружување. Трошат многу. Господ знае од каде доаѓаат сите овие средства и дали сè е платено.“

„Факт е дека Кина им продаде нешто. Зошто Србија го прави ова – до одреден степен разбирам дека сакаат да имаат силна одбранбена сила, но исто така се снабдуваат со офанзивно оружје. Тоа ме загрижува, но од друга страна, Хрватска е во НАТО и во Европската Унија“, рече Милановиќ.

„Словенија купи шест батерии противвоздушни системи, ние купуваме како овчари, натрупуваме што е можно повеќе. Очигледно не ѝ веруваме на Србија, имаме вистински договор за воена соработка од 2009 година. Ако ја осудувате Србија, постои земја која е системски интегратор што ѝ овозможува на Србија да биде уште посилна. Која земја го прави тоа? Јавете се на пријател. Не е ли тоа Израел? Па, тоа е Израел. Не само што продаваат опасни офанзивни системи на Србија.“

Тој додаде и дека Вучиќ дава необични изјави.

„Веќе го предупредив еднаш дека нема меморандум меѓу Хрватска, Албанија и Косово за воена соработка потпишан од министерот, дека тоа не е воен сојуз. Еве го пред два дена како зборува за планот на Хрватска, Косово и Албанија да ја нападнат Србија. Тој е доста интересен човек. Како да нападнеме? Со што? Немаме војска за тоа. Можете да ми верувате на збор, на крајот на краиштата, јас одлучувам за тоа. Тоа не е добро да се слушне, освен што е глупаво“, рече Милановиќ.