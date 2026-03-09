Хрватската влада донесе одлука за ограничување на цените на горивата како одговор на наглиот раст на цената на нафтата на светските пазари, предизвикан од ескалацијата на кризата на Блискиот Исток. Новите цени ќе важат во наредните две недели, а мерката е донесена со цел да се ублажи ударот врз граѓаните и економијата.

Премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ, соопшти дека владата направила измени во две уредби – за највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и за износот на акцизите за енергетските производи. Со ова се утврдуваат цените на горивата на двонеделно ниво, а истовремено се намалуваат и акцизите за дизел горивото.

Според новата одлука, цената на еуродизелот ќе изнесува 1,55 евра за литар, што е зголемување од седум евроценти, но значително помалку од можниот раст доколку не се преземеле мерки. Еуросупер бензинот ќе чини 1,50 евра за литар, додека таканаречениот син дизел ќе се продава по цена од 0,89 евра.

Цената на автомобилскиот течен нафтен гас ќе достигне 1,70 евра за литар, а гасот во боци ќе поскапи минимално – за два центи, на 2,40 евра. Пленковиќ нагласи дека без владината интервенција цената на дизелот би достигнала 1,72 евра за литар, а бензинот би се продавал за околу 1,55 евра.

Одлуката е донесена на вонредна седница на владата, свикана поради нестабилноста на енергетските пазари. Во изминатите денови цената на нафтата на светските берзи нагло порасна, достигнувајќи над 116 долари за барел, поради прекините во извозот преку Ормутскиот теснец.

Со ограничувањето на цените, владата настојува да обезбеди стабилно снабдување со гориво и да го намали притисокот врз домашната економија.