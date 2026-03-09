 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник

Хрватската влада донесе одлука за ограничување на цените на горивата

Балкан

09.03.2026

Хрватската влада донесе одлука за ограничување на цените на горивата како одговор на наглиот раст на цената на нафтата на светските пазари, предизвикан од ескалацијата на кризата на Блискиот Исток. Новите цени ќе важат во наредните две недели, а мерката е донесена со цел да се ублажи ударот врз граѓаните и економијата.

Премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ, соопшти дека владата направила измени во две уредби – за највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и за износот на акцизите за енергетските производи. Со ова се утврдуваат цените на горивата на двонеделно ниво, а истовремено се намалуваат и акцизите за дизел горивото.

Според новата одлука, цената на еуродизелот ќе изнесува 1,55 евра за литар, што е зголемување од седум евроценти, но значително помалку од можниот раст доколку не се преземеле мерки. Еуросупер бензинот ќе чини 1,50 евра за литар, додека таканаречениот син дизел ќе се продава по цена од 0,89 евра.

Цената на автомобилскиот течен нафтен гас ќе достигне 1,70 евра за литар, а гасот во боци ќе поскапи минимално – за два центи, на 2,40 евра. Пленковиќ нагласи дека без владината интервенција цената на дизелот би достигнала 1,72 евра за литар, а бензинот би се продавал за околу 1,55 евра.

Одлуката е донесена на вонредна седница на владата, свикана поради нестабилноста на енергетските пазари. Во изминатите денови цената на нафтата на светските берзи нагло порасна, достигнувајќи над 116 долари за барел, поради прекините во извозот преку Ормутскиот теснец.

Со ограничувањето на цените, владата настојува да обезбеди стабилно снабдување со гориво и да го намали притисокот врз домашната економија.

Поврзани вести

Економија  | 07.03.2026
Има доволо нафта и нафтени деривати, граѓаните да бидат спокојни, порача Мицкоски
Економија  | 07.03.2026
Огромен скок на цената на нафтата во светот, Македонија со најниски цени на нафтени деривати во соседството
Свет  | 06.03.2026
Цените на бензинот во САД скокаат со најбрзо темпо во последните две децении
﻿