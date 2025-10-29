Додик: Му благодарам на Трамп

Лидерот на Сојузот на независни социјалдемократи Милорад Додик му се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп и неговите соработници за укинување на санкциите кон него и неговите соработници.

Тој истакна дека со укинување на санкциите „исправена е голема неправда“ нанесена на Република Српска, нејзините претставници и нивните семејства – „неправда создадена од администрациите на Обама и Бајден“.

Одлуката за укинување на санкциите не е само правна, туку и морална рехабилитација на вистината за Република Српска и сите оние кои чесно ѝ служат. Уште еднаш се покажа дека сè што беше кажано против нас беше лага и пропаганда, врз која беше изграден големиот хаос што го создаде Кристијан Шмит, хаос што сега мора да се исчисти. На оние кои се фалеа и веруваа во туѓите лаги овие години може да им се прости сè, освен за годините што ги изгубивме затоа што веруваа дека Република Српска ќе падне, објави Додик на платформата Икс.

Канцеларијата за контрола на странски средства (ОФАЦ) на Министерството за финансии на САД ги отстрани Додик и членката на Претседателството на Босна и Херцеговина, Жељка Цвијановиќ, од листата на санкции. Претходно, санкционираните членови на семејството на Додик, нивните компании и блиски соработници исто така беа отстранети од листата.

Според неофицијални извори укинувањето на санкциите се дел од договорот помеѓу САД и Додик – по правосилната пресуда тој да се повлече од функцијата претседател на РС и да се именува вршител на должноста. Ана Тришиќ-Бабиќ е избрана за вршител на должноста претседател на РС.