Додик: БиХ е во слободен пад, тоа е завршена приказна

– Поранешниот претседател на Република Српска Милорад Додик повторно се послужи со националистичка реторика и закани за одвојување на РС од Босна и Херцеговина, а причина за тоа беше одлуката на Уставниот суд на Босна и Херцеговина да ја отфрли неговата жалба против казната со која беше осуден на една година затвор и поради која му беше одземен мандатот.

„Јасно е дека Уставниот суд на Босна и Херцеговина е дел од кланот чија цел е да го укине Дејтонскиот мировен договор“, рече Додик на прес-конференцијата што ја одржа во седиштето на неговиот Сојуз на независни социјалдемократи (СНСД) во Бања Лука, пренесе Индекс. хр.

Додик е сè уште претседател на оваа владејачка партија, иако постојат толкувања според кои тој не би можел да ја извршува ни оваа функција откако Судот на Босна и Херцеговина му изрече шестгодишна забрана за политичка активност покрај затворската казна.

За ова моментално се дискутира помеѓу Судот на Босна и Херцеговина и Основниот суд во Бања Лука, каде што е регистрирана СНСД. Меѓутоа, Додик сепак се претстави како претседател на РС, иако тој мандат му беше одземен по сила на закон, а парламентот ја назначи Ана Тришиќ Бабиќ за привремен претседател до изборите закажани за 23 ноември.

Тој рече дека зборува од просториите на СНСД „само од формални и правни причини“, а го искористи своето појавување пред новинарите за да објави дека Босна и Херцеговина ќе се распадне, а РС ќе стане независна држава. „Сè што кажавме дека се наши политички цели, ќе биде нашата ориентација во иднина“, рече тој.

Додаде дека за него БиХ е „завршена приказна“ и најави дека ќе следи општа парализа на државно ниво. Во февруари, Парламентот на РС донесе низа закони со кои всушност се обиде да се спроведе сецесија, но тие закони беа откажани под притисок на американската администрација, која пак ги укина санкциите врз Додик.

Американскиот претставник во Советот за безбедност на ОН минатата недела појасни дека администрацијата на Доналд Трамп сега очекува „деескалација и стабилност“ во БиХ, но Додик денес стави до знаење дека не се откажува од реториката што го доведе до санкциите.

Тој рече дека „обединетите муслимани и глобалисти“ упорно го уништуваат Дејтонскиот поредок, поради што Босна и Херцеговина, како што рече, всушност се распадна.

„РС и јас, како претседател, веруваме дека не постои уставна БиХ. Постои БиХ во слободен пад и сакам да кажам – нека оди по ѓаволите“, рече Додик.

Тој ја обвини Европската Унија дека поттикнува анархија и сака да ѝ ги одземе сите права на РС, а како главен виновник ја именуваше европската комесарка Марта Кос.

„Да нè влечат во ЕУ без статус и право на глас – јас сум против тоа. РС ќе биде против тоа“, рече Додик.