Дијана Хрка продолжува да штрајкува со глад: „Вучиќ, нема да ти простам“

Мајката на Стефан Хрка, Дијана Хрка го продолжува штрајкот со глад. Нејзиниот син почина при падот на натстрешницата во Нови Сад.

Хрка веќе осми ден штрајкува со глад во близина на српскиот Парламент, престојувајќи во шатор на улица и спиејќи на палети, бидејќи кога го започнала штрајкот, не ѝ дозволиле да се приближи до Домот на Народното собрание, каде што планирала да престојува. Тоа подрачје го обезбедува полицијата, а поддржувачите на СНС се собираат на самото плато со денови, објави Н1.

Таа му одговори на претседателот на Србија Александар Вучиќ кој рече дека е „подготвен да разговара со неа и дека неговата совест е чиста“.

-На почетокот не ме повика директно, ме повика преку медиумите. И повторно, преку неговите медиуми. Рече една реченица што ме боцна во ушите. Не сум универзитетски образована, но можам да видам што бара и што рече. Можам да судам. Рече „ме навреди, но ќе ѝ простам“. Го прашувам претседателот – нè навредува сите веќе една година, се закани дека ќе нè уништи низ целиот свет. Нема да му простам, рече таа.

Според неа, Вучиќ треба да размислува зошто ја повикува на разговор после една година.

-Нека размисли за тоа, тој е претседател, тој се меша во сè. Ако господинот претседател е подготвен да разговара и ако мисли дека сака да разговара, ќе дојде тука да разговара пред сите луѓе, пред сите медиуми. Ако се плаши од скандирање, тоа е негов проблем, а не мој. Тој ги собра луѓето што ги плаќа и продолжува да ги плаќа тука. Тие се мафијаши, тие се криминалци – и тој е повреден, јас не сум повредена?, рече Хрка.

Таа исто така изјави дека ќе го праша претседателот „зошто се плаши од својот народ, а не се плаши да излезе меѓу затворениците“.