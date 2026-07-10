Бугарија во источна Србија отвори канцеларии за вадење бугарски пасоши

Стратегијата за вадење на бугарски пасоши во соседните држави која веќе успешно функционира во Македонија, властите во Софија ја присликуваат и во Србија. Во источниот дел во Србија, во градовите Пирот, Димитровград и Босилеград се отворени канцеларии во кои на жителите им се објаснува процедурата по која може да дојдат до бугарска патна исправа.

Како што пишуваат тамошните локални медиуми интересот е голем бидејќи во тие краишта живее бугарско малцинство а меѓу жителите од двете страни од границата има семејни и бизнис релации. Според последниот попис во цела Србија има нешто над 12.000 Бугари.

Една од агенциите кои посредува при вадење на бугарски пасош е „balkanmigration“, каде на заинтерирани детално им се објаснува за потребните документи и процедурата.

Односите меѓу Белград и Софија во последно време се нарушени откако Бугарија е една од земјите што го блокираше почетокот на преговорите на Србија.