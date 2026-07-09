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09.07.2026
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Четврток, 9 јули 2026
Неделник

Бугарско вето во ЕУ и за Србија

Балкан

09.07.2026

Политиката на Бугарија на изживување кон соседите ја почувствува и Србија. Бугарија е една од членките кои вчера го блокираа продолжувањето на преговорите со Србија по три години пауза. Србија требаше да го отвори кластерот 3 но вкупно осум земји беа против, и тоа Бугарија, Белгија, Холандија, Шведска, Хрватска,Луксембург, Финска и Данска.

Како главни прични се наведени недостатокот на владеење на правото и непочитувањето на надворешната политика на ЕУ. И покрај препораката од Комисијата, Советот на ЕУ немаше усогласен став по ова прашање.

Што вклучува Кластер 3

Група 3 – Конкурентност и инклузивен раст ги вклучува следните поглавја за преговори:

Поглавје 10 – дигитална трансформација и медиуми
Поглавје 16 – оданочување
Поглавје 17 – економска и монетарна политика
Поглавје 19 – социјална политика и вработување
Поглавје 20 – претприемништво и индустриска политика
Поглавје 25 – Наука и истражување
Поглавје 26 – образование и култура
Поглавје 29 – царинска унија

Игор Чавески

Игор Чавески

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