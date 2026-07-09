Бугарско вето во ЕУ и за Србија

Политиката на Бугарија на изживување кон соседите ја почувствува и Србија. Бугарија е една од членките кои вчера го блокираа продолжувањето на преговорите со Србија по три години пауза. Србија требаше да го отвори кластерот 3 но вкупно осум земји беа против, и тоа Бугарија, Белгија, Холандија, Шведска, Хрватска,Луксембург, Финска и Данска.

Како главни прични се наведени недостатокот на владеење на правото и непочитувањето на надворешната политика на ЕУ. И покрај препораката од Комисијата, Советот на ЕУ немаше усогласен став по ова прашање.

Што вклучува Кластер 3

Група 3 – Конкурентност и инклузивен раст ги вклучува следните поглавја за преговори:

Поглавје 10 – дигитална трансформација и медиуми

Поглавје 16 – оданочување

Поглавје 17 – економска и монетарна политика

Поглавје 19 – социјална политика и вработување

Поглавје 20 – претприемништво и индустриска политика

Поглавје 25 – Наука и истражување

Поглавје 26 – образование и култура

Поглавје 29 – царинска унија