 Skip to main content
09.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 9 јули 2026
Неделник

Новиот тренер на Милан сака Модриќ да остане

Фудбал

09.07.2026

Новиот тренер на калчолигашот Милан, Рубен Аморим, изјави дека сака хрватскиот ветеран Лука Модриќ да остане во редовите на италијанскиот гигант и следната сезона.

Аморим на денешната промоција во Милано рече дека веќе двапати разговарал со Модриќ и оти во 39-годишниот фудбалер од средниот ред гледа важна алка во тимот.

„Сакам Модриќ да остане. Разговарав со Лука двапати и, доколку е потребно, ќе отидам да се видам со него. Го сакам Модриќ со нас во новата сезона‘, рече Аморим.

Според фудбалскиот инсајдер Фабрицио Романо, раководството на Милан е подготвено да му понуди на Модриќ нов едногодишен договор

Поврзани вести

Фудбал  | 24.06.2026
Хрватска едвај ја победи Панама, Модриќ со 200 настапи
Фудбал  | 13.06.2026
Модриќ става крај на кариерата по СП 2026
Фудбал  | 27.05.2026
Не му се игра во Лига Европа: Модриќ можно е да се пензионира по СП