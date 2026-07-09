Новиот тренер на Милан сака Модриќ да остане

Новиот тренер на калчолигашот Милан, Рубен Аморим, изјави дека сака хрватскиот ветеран Лука Модриќ да остане во редовите на италијанскиот гигант и следната сезона.

Аморим на денешната промоција во Милано рече дека веќе двапати разговарал со Модриќ и оти во 39-годишниот фудбалер од средниот ред гледа важна алка во тимот.

„Сакам Модриќ да остане. Разговарав со Лука двапати и, доколку е потребно, ќе отидам да се видам со него. Го сакам Модриќ со нас во новата сезона‘, рече Аморим.

Според фудбалскиот инсајдер Фабрицио Романо, раководството на Милан е подготвено да му понуди на Модриќ нов едногодишен договор