Moдриќ останува во Милан

Капитенот на хрватската фудбалска репрезентација Лука Модриќ и во новата сезона ќе го носи дресот на Милан, јавија вечерва италијанските медиуми.

Според истите извори, финансиските услови ќе останат непроменети и 40-годишниот Модриќ ќе заработува 3,5 милиони евра, плус евентуални дополнителни бонуси.

Новиот тренер на Милан, Рубен Аморим, претходно навести дека сака хрватскиот ветеран да остане во клубот, опишувајќи го како исклучително важен играч за неговиот тим.

Модриќ настапи со хрватската репрезентација на Светското првенство 2026 на кое беше елиминирана во шеснаесетфиналето од Португалија, а на своите клупски колеги ќе им се приклучи на подготвителна турнеја низ Австралија, јави агенцијата Анса.