Шефот на Врховниот иранскиот безбедносен совет: Иран ќе одговори на секој напад

Иран ќе одговори на секој напад врз неговата инфраструктура, вклучително и со напади врз Израел“, предупреди шефот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохамед Багер Золгхадр.

Неговата изјава следува откако вчера израелскиот министер за одбрана Израел Кац наведе дека израелската армија е подготвена „и третпат, ако е потребно“ да го нападне Иран и тоа „уште посилно“.