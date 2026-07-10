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Шефот на Врховниот иранскиот безбедносен совет: Иран ќе одговори на секој напад

Свет

10.07.2026

AI Generated

Иран ќе одговори на секој напад врз неговата инфраструктура, вклучително и со напади врз Израел“, предупреди шефот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, Мохамед Багер Золгхадр.

Неговата изјава следува откако вчера израелскиот министер за одбрана Израел Кац наведе дека израелската армија е подготвена „и третпат, ако е потребно“ да го нападне Иран и тоа „уште посилно“.

Армијата е подготвена и во состојба на готовност за продолжување на борбите и повторно воспоставување воздушна надмоќ и повторно би го нападнала Иран за да ги отстрани заканите“, посочи Кац.

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