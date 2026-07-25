 Skip to main content
25.07.2026
Република Најнови вести
Сабота, 25 јули 2026
Неделник

Детска филмска програма на Галичник филм фестивал

Филм

25.07.2026

Галичник филм фестивал подготвува специјална детска програма наменета за деца од 3 до 10 години, која ќе се одржи на 2 август во Старата продавница во Галичник.

Проекциите ќе започнат во 12:00 часот, а најмладите посетители ќе имаат можност да уживаат во филмови, смеа и незаборавни моменти во срцето на Галичник.

Седум кратки филмови за деца

Во рамки на детската програма ќе бидат прикажани седум филмски остварувања од повеќе земји.

На програмата се „Кога ќе дојде плимата“ на Фет-Нат Бејли од Обединетото Кралство, „Мулу“ на Клер Шум и Тристан Тулео од Франција, како и „Проблемите на гулабот на Флинк“ на Сузан Фицер и Брајан Пиментел од Соединетите Американски Држави.

Публиката ќе може да ги погледне и „Не е бајка“ на Малгожата Риба од Полска, „Прут“ на Марк-Анри Вајнберг од Белгија, „Пастирот на облаци“ на Ејдан МекАтир од Ирска и „Небото беше слатко“ на Ан Ту Нгуен од Германија.

Филмско доживување во срцето на Галичник

Организаторите најавуваат детска програма исполнета со креативни приказни, смеа и филмска магија, во атмосферата на Галичник.

Местата се ограничени, па посетителите се повикуваат навреме да го испланираат своето присуство.

Поврзани вести

Филм  | 01.08.2025
„Галичник Филм Фестивал“ од 1-3 август