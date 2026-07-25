Детска филмска програма на Галичник филм фестивал

Галичник филм фестивал подготвува специјална детска програма наменета за деца од 3 до 10 години, која ќе се одржи на 2 август во Старата продавница во Галичник.

Проекциите ќе започнат во 12:00 часот, а најмладите посетители ќе имаат можност да уживаат во филмови, смеа и незаборавни моменти во срцето на Галичник.

Седум кратки филмови за деца

Во рамки на детската програма ќе бидат прикажани седум филмски остварувања од повеќе земји.

На програмата се „Кога ќе дојде плимата“ на Фет-Нат Бејли од Обединетото Кралство, „Мулу“ на Клер Шум и Тристан Тулео од Франција, како и „Проблемите на гулабот на Флинк“ на Сузан Фицер и Брајан Пиментел од Соединетите Американски Држави.

Публиката ќе може да ги погледне и „Не е бајка“ на Малгожата Риба од Полска, „Прут“ на Марк-Анри Вајнберг од Белгија, „Пастирот на облаци“ на Ејдан МекАтир од Ирска и „Небото беше слатко“ на Ан Ту Нгуен од Германија.

Филмско доживување во срцето на Галичник

Организаторите најавуваат детска програма исполнета со креативни приказни, смеа и филмска магија, во атмосферата на Галичник.

Местата се ограничени, па посетителите се повикуваат навреме да го испланираат своето присуство.