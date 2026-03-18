Александар Вучиќ потпиша договор со Азвирт за брзата сообраќајница „Осмев на Војводина“

Aleksandar Vučić﻿

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денеска во зградата на Претседателството на Андриќев венец се сретна со претставници на компанијата „Азвирт“, по што беше потпишан комерцијален договор за проектирање и изведба на работи за изградба на брзата сообраќајница од граничниот премин Бачки Брег до Сомбор, Кула, Врбас и Србобран.

Станува збор за дел од проектот познат како „Осмев на Војводина“, со вкупна должина од околу 185 километри. Во оваа фаза е потпишан договор за 94,2 километри, а обезбедено е и финансирање за првата делница. Вучиќ најави дека првата делница ќе биде завршена во рок од две години.

Според него, новата сообраќајница ќе придонесе за економски развој на Сомбор, Кула и Врбас, како и на општините Оџаци и Апатин. Тој посочи дека Србија обезбедила средства за сите фази од проектот и оцени дека станува збор за инвестиција што отвора нови можности за северот на земјата.

Вучиќ најави и дека до крајот на годината „Азвирт“ ќе ја заврши делницата Слепчевиќ – Бадовинци, како и дека наскоро ќе отпатува во Баку, во време на првиот лет на релација Белград – Баку, оценувајќи дека тоа ќе придонесе за унапредување на економската и трговската соработка меѓу Србија и Азербејџан.

Во своето обраќање, амбасадорот на Азербејџан во Србија оцени дека односите меѓу двете земји се на највисоко ниво и дека Србија е еден од најблиските партнери на Азербејџан. Тој изрази задоволство што компанијата „Азвирт“ учествува во развојот на српската инфраструктура.

Претставникот на компанијата порача дека ќе бидат ангажирани сите ресурси за реализација на проектот, нагласувајќи дека ќе се почитуваат високите стандарди и квалитетот на изведба.

Технички карактеристики

Брзата сообраќајница „Осмев на Војводина“ е проектирана за безбедно и ефикасно движење со брзина до 100 километри на час. Трасата ги поврзува териториите на Сомбор, Кула, Врбас, Србобран, Бечеј, Нови Бечеј и Српска Црња.

Проектот предвидува изградба на 46 мостови и 34 надвозници, како и пет подвозници, 35 пропусти и 13 кружни раскрсници на ниво. Планирани се и 12 клучки – Сомбор, Кљајиќево, Сивац, Црвенка, Кула, Врбас Запад, Врбас Север, Врбас Исток, Врбас Е75, Србобран Север, Турија и Кикинда Исток – кои ќе овозможат приклучување и исклучување од новата сообраќајница.