Велика Британија испраќа воен брод на Блискиот исток за заштита на движење на бродови низ Ормуската Теснина

Велика Британија соопшти дека го испраќа својот воен брод „Драгон“ на Блискиот Исток како подготовка за евентуална меѓународна акција за заштита на движењето на бродови низ Ормуската Теснина.

Разурнувачот „Драгон“, опремен со системи за воздушна одбрана, беше испратен во источниот Медитеран во март, кратко по почетокот на војната со Иран, за да помогне во одбраната на Кипар.

Неговото преместување на Блискиот Исток следи по потегот на Франција да ја распореди својата ударна група носачи на авиони во јужниот дел на Црвеното Море.

„Претходното позиционирање на бродот „Драгон“ е дел од планирање за да се осигури дека Велика Британија е подготвена да ја обезбеди теснината како дел од мултинационална коалиција предводена заеднички од Велика Британија и Франција, кога условите ќе дозволат“, изјави портпарол на британското Министерство за одбрана.(МИА)