22.04.2026
Среда, 22 април 2026
Во Ормутскиот Теснец нападнат уште еден брод

22.04.2026

Најмалку три бродови се нападнати во Ормутската Теснина, објавија британските медиуми повикувајќи се на неименувани извори од британската армија.

Бродот, што пловел под знаме на Либерија, е нападнат на околу осум наутички милји западно од Иран додека минувал низ Ормуска Теснина. Бродот не е оштетен, а неговиот екипаж е безбеден.

Британската служба за поморски трговски операции претходно соопшти за два нападнати брода.

Иранскиот Корпус на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) претходно нападна брод, што пловел под либериско знаме. Во инцидентот нема повредени членови на екипажот.

Во вториот напад цел бил брод што пловел под панамско знаме. И во овој инцидент нема повредени членови на екипажот.

Поврзани вести

Свет  | 26.03.2026
Одржан состанок за Ормуската Теснина на иницијатива на началникот на францускиот Генералштаб
Свет  | 19.03.2026
Пожар на брод погоден од непозната ракета во Оманскиот Залив
Свет  | 09.11.2025
Најмалку седуммина загинати откако се преврте брод со бегалци од Мјанмар