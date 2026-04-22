Во Ормутскиот Теснец нападнат уште еден брод

Најмалку три бродови се нападнати во Ормутската Теснина, објавија британските медиуми повикувајќи се на неименувани извори од британската армија.

Бродот, што пловел под знаме на Либерија, е нападнат на околу осум наутички милји западно од Иран додека минувал низ Ормуска Теснина. Бродот не е оштетен, а неговиот екипаж е безбеден.

Британската служба за поморски трговски операции претходно соопшти за два нападнати брода.

Иранскиот Корпус на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) претходно нападна брод, што пловел под либериско знаме. Во инцидентот нема повредени членови на екипажот.

Во вториот напад цел бил брод што пловел под панамско знаме. И во овој инцидент нема повредени членови на екипажот.