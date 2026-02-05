Јокиќ се појави на роденденска забава кај негова обожавателка

Најголемата ѕвезда на Денвер нагетс, Никола Јокиќ го призна својот слаб настап на натпреварот против Њујорк никс. Toj пред мечот израдуваува една своја обожаветелка и се појави на нејзниот роденден. Станува збор за Србинката Taња Јефтениќ.

Денвер загуби на гостувањето кај Њујорк по две продолженија со 134:127.

Јокиќ забележа трипл-дабл (30 гола, 14 гола, 10 асистенции), но беше непрецизен од поле, погодувајќи 10 од 27 шута и само 1 од 13 з атри поени.

Плејмејкерот Џамал ​​Мареј, кој ги предводеше Нагетсите по поени, постигна 39, но исто така погоди само 3 од 14 од далечина.

Севкупно, играчите на Денвер шутираа 44% во нападот и 26% за тројка.

– Очигледно, имавме промашувања во текот на целиот натпревар. Тие играа добра одбрана. Имавме свои шанси, но не ги искористивме. Не можев да го најдам патот до кошот, особено кон крајот. Се случува. Сега назад на тренинг, ќе работам на тоа, изјави Јокиќ.

Србинот го постигна првиот трипл-дабл по повредата, но не доволен Далас да го избегне 19-от сезонски пораз во НБА-лигата