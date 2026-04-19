Вардар 1961 по 18. пат го освои трофејот во Купот на Македонија

Ракометарите на Вардар 1961 по рекорден 18. пат го освоија трофејот во Купот на Македонија, откако вечерва во неизвесно финале во Струмица го совладаа дебитантот Охрид со 24-23.

Вардар добро го отвори натпреварот во салата „Парк“ во Струмица и на средина од полувремето имаше предност од 8-4, но Охрид во продолжението ги консолидираше редовите и на полувреме замина со гол негатива (12-13).

Охрид по паузата продолжи во добар ритам и во 42. минута дојде до предност од три голови (20-17).

Вардар врати со серија од 5-1 за водство од 22-21, а финалето влезе во драматична завршница во која Охрид не го реализираше последниот напад со ракометар повеќе на теренот.

За најкорисен играч на завршниот турнир беше прогласен ракометарот на Вардар, јака Малус. ег

