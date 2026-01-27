 Skip to main content
ЕХФ ЕУРО 2026: Хрватска триумфираше против Словенија

Репрезентацијата на Хрватска со триумфот против големиот ривал Словенија со 29:25 ги задржаа шансите за пласман во полуфиналето. Во моментов Хрватска е лидер на група 2 на ракометното Европското првенство, а утре во последниот дуел од групата играат против Унгарија.

Хрватската репрезентација водеше во текот на целиот натпревар, а Словенија по серија од 4-0 успеа да изедначи на 18:18. Но, нерешено беше само уште еднаш 19:19. По предноста од 25:24 Хрватите ја вратија серијата од 4-0 и со тоа ја потврдија победата. Тин Лучин од Хрватска со 7 голови беше најефикасен на дуелот.

Во првиот дуел од денешната програма Швајцарија – Исланд 38:38, а од 20:30 часот играат Шведска и Унгарија.

Хрватска е прва со 6 бодови, пред Исланд со 5, Шведска и Словенија имаат по 4, Швајцарија 2, а Унгарија 1 бод.

