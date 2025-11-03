 Skip to main content
03.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 3 ноември 2025
Неделник

Втора победа за Рибакина во групата на Завршниот турнир

Останати спортови

03.11.2025

Фото: Инстаграм/Елена Рибакина

Елена Рибакина ја оствари втората во групата на Завршниот турнир во Ријад откако попладнево ја совлада Ига Швјонтек со 2:1 во сетови. Таа направи голем пресврт, откако го загуби првиот сет со 3:6 во гемови во следните два беше убедлива и загуби само еден гем добивајќи ги сетовите со 6:1 и 6:0 во гемови.

Рибакина на овој начин направи исчекор кон полуфиналето и првото место во групата. Во моментов таа е прва со скор од 2-0 (победи-порази), Швјонтек има скор 1-1, а Мидлтон Кејс и Аманда Анисимова имаа скор 0-1.

Овие две тенисерки го играат мечот од второто коло.

Во другата група настапуваат: Арина Сабаленка, Џесика Пегула, Коко Гоф и Јасмине Паолини.

Поврзани вести

Останати спортови  | 05.07.2025
Синер убедлив, Рибакина елиминирана
﻿