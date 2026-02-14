Верстапен: Болидите се исклучително неефикасни на правците, на некои патеки ќе биде катастрофа

Фото: Facebook/ Max Verstappen

Возачот на Ред Бул, Макс Верстапен, изрази загриженост за ефикасноста на новите автомобили, поточно за проблемот поврзан со перформансите на новите мотори.

Во новите мотори, приближно 50 проценти од моќноста се генерира електрично. А за време на тестирањето, многумина доживеаа пад на брзината на правците поради брзото празнење на батеријата. Возачите се принудени да забават и агресивно да сопираат, обидувајќи се да ја наполнат батеријата за подобро забрзување надвор од кривините.

– Овие автомобили се исклучително неефикасни на правците. На оваа патека (во Бахреин), ситуацијата е сè уште задоволителна. Но, се соочуваме со трки на патеки каде што ќе биде вистинска катастрофа. На пример, во Мелбурн или Монца. Малку е веројатно во Мексико, поради реткиот воздух и присуството на зони за силно сопирање. Но, таму има и долги правци. Работите ќе бидат многу лоши во Спа. Има многу такви патеки. Можеби ќе имаме проблеми и во Лас Вегас, кој исто така има долги правци. Можеби ќе мора да сопираме веднаш по правецот бидејќи погонската единица едноставно ќе остане без енергија. Сега се смеам на сето ова, се разбира, но всушност, новите правила навистина немаат многу смисла. ФИА и Ф1 веројатно не сфатија колку лоши ќе бидат работите всушност. Но, ќе видиме. Како што реков, ја управуваме ситуацијата на патеката во Бахреин. Но, кога ќе стигнеме во Мелбурн, ќе видите сами колку ќе мора да забавиме на правците, изјави Верстапен.

Новата сезона во Формула 1 ќе почне со трката за Големата награда на Австралија од 6-8 март во Мелбурн.