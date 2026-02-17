 Skip to main content
17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Убиство на хокеј натревар во САД

Останати спортови

17.02.2026

 Најмалку две лица загинаа, а тројца се повредени во синоќешното пукање на младински хокеарски натпревар во Потакет, Род Ајленд.

Еден од загинатите е напаѓачот, кој по инцидентот се самоуби.

Напаѓачот истрелал најмалку десет куршуми, а еден од гледачите се обидел да го разоружа.

Полицијата го идентификуваше напаѓачот како Роберт К. Дорган, кој, според шефот на полицијата, се идентификувал и како Роберт Еспозито. Тројцата повредени се во критична здравствена состојба.

Нападот се случи само два месеци по вооружениот инцидент на Универзитетот Браун, што го потресе Род Ајленд.

Во првите 47 дена од годината ова е 41 вооружен инцидент во САД.

Поврзани вести

Хроника  | 09.02.2026
Стојанче Зарков – Грофот од Штип осуден на доживотен затвор за убиството на својата мајка
Свет  | 28.01.2026
Суспендирани агентите кои го убија Алекс Прети
Хроника  | 13.01.2026
Жител на Богданци под истрага за свирепо убиство на сопствената мајка
﻿