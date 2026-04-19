 Skip to main content
19.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Пуштен во употреба уште еден уреден спортски центар на Кејот на Вардар

Останати спортови

Граѓаните на Скопје добија уште еден уреден спортски простор на Кејот на Вардар. Министерот Борко Ристовски и градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, денеска го пуштија во употреба реконструираниот спортски центар во Маџир Маало, Општина Центар.

На местото на стариот руиниран терен сега е изградено современо повеќенаменско игралиште за фудбал и ракомет и терен за кошарка со современа полипропиленска подлога.

– Овој простор ќе биде ново место за спорт, рекреација и дружење за сите генерации – за младите, за спортистите, но и за сите граѓани кои сакаат активен и здрав живот. Продолжуваме со инвестиции во спортската инфраструктура низ целата држава, затоа што нашата цел е јасна – спортот да биде достапен за сите, во секоја општина – истакна Ристовски.

Со овој проект, локалните жители, но и сите спортисти и рекреативци добиваат  уште еден современо уреден спортски центар покрај Кејот на Вардар, откако претходно беше реконструиран и пуштен во употреба и комплексот игралишта кај Луна Паркот.

Ова е дел од континуираните инвестиции на Министерството за спортво развојот на спортската инфраструктура низ целата држава со цел спортот и активниот начин на живот да биде достапен за сите.

