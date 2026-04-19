Пуштен во употреба уште еден уреден спортски центар на Кејот на Вардар

Граѓаните на Скопје добија уште еден уреден спортски простор на Кејот на Вардар. Министерот Борко Ристовски и градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, денеска го пуштија во употреба реконструираниот спортски центар во Маџир Маало, Општина Центар.

На местото на стариот руиниран терен сега е изградено современо повеќенаменско игралиште за фудбал и ракомет и терен за кошарка со современа полипропиленска подлога.

– Овој простор ќе биде ново место за спорт, рекреација и дружење за сите генерации – за младите, за спортистите, но и за сите граѓани кои сакаат активен и здрав живот. Продолжуваме со инвестиции во спортската инфраструктура низ целата држава, затоа што нашата цел е јасна – спортот да биде достапен за сите, во секоја општина – истакна Ристовски.

Со овој проект, локалните жители, но и сите спортисти и рекреативци добиваат уште еден современо уреден спортски центар покрај Кејот на Вардар, откако претходно беше реконструиран и пуштен во употреба и комплексот игралишта кај Луна Паркот.

Ова е дел од континуираните инвестиции на Министерството за спортво развојот на спортската инфраструктура низ целата држава со цел спортот и активниот начин на живот да биде достапен за сите.