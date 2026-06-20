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Сабота, 20 јуни 2026
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Нов пораз на Сабаленка

Останати спортови

20.06.2026

Foto: Facebook/Aryna Sabalenka

Нов пораз на најдобрата светска тенисерка Арина Сабаленка, која денеска во полуфиналето загуби со 2-1 во сетови од Американката Џесика Пегула. Сабаленка успеа да се врати во мечот откако го загуби првиот сет со 6:4 во гемови, а во вториот беше поуспешна со 7:6 (7-4 на поени). Сепак во решавачкиот сет тенисерката од Белорусија повторно не освои ниту еден гем, а Пегула сетот го заврши со 6:0.

Нејзина ривалка во утрешното финале ќе и биде Линда Носкова од Чешка, која со 2-0 во сетови ја совлада Александра Еала од Филипини со 6:2 и 6:4 во гемови.

Сабаленка беше поразена во четвртфиналето на Ролан Гарос од Дијана Шнајдер и на тој меч решавачкиот сет го загуби со 6:0 во гемови.

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